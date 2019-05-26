0
13:22
Спортсмены «Пауэра» стали абсолютными чемпионами Кубка Псковской области по тяжелой атлетике
12:42
Губернатор Псковской области вновь завоевал хрустальный пистолет
12:35
Около 1400 жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» на 12:00
11:57
Денис Иванов: «Единую Россию» на выборах в гордуму должен представлять кандидат, пользующийся авторитетом у избирателей
11:34
Национальный парк «Себежский» и Полистовский заповедник ищут волонтеров
10:55
В центре Пскова запретили движение автотранспорта из-за велопарада
10:43
Более 600 жителей Псковской области уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»
Еще новости
Общество

В Ленобласти пьяные гости клуба стреляли из дробовика в полицейского

В Волхове Ленинградской области совершили нападение на сотрудника ГИБДД. Как пишет telegram-канал 112, инцидент произошел 26 мая в ночном клубе «Марсель».

Полицейский при этом был не при исполнении, а отмечал день рождения друга. Сотрудник Госавтоинспекции хотел разрешить конфликт между посетителями, но компания нетрезвых людей напала на него с ножом и дробовиком. Полицейского нашли без сознания с огнестрельным ранением недалеко от клуба.

Его госпитализировали в тяжёлом состоянии госпитализирован. Злоумышленников разыскивают правоохранительные органы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спортсмены «Пауэра» стали абсолютными чемпионами Кубка Псковской области по тяжелой атлетике
26 мая 2019
Спортсмены «Пауэра» стали абсолютными чемпионами Кубка Псковской области по тяжелой атлетике
Губернатор Псковской области вновь завоевал хрустальный пистолет
26 мая 2019
Губернатор Псковской области вновь завоевал хрустальный пистолет
Около 1400 жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» на 12:00
26 мая 2019
Около 1400 жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» на 12:00
Денис Иванов: «Единую Россию» на выборах в гордуму должен представлять кандидат, пользующийся авторитетом у избирателей
26 мая 2019
Денис Иванов: «Единую Россию» на выборах в гордуму должен представлять кандидат, пользующийся авторитетом у избирателей
Национальный парк «Себежский» и Полистовский заповедник ищут волонтеров
26 мая 2019
Национальный парк «Себежский» и Полистовский заповедник ищут волонтеров
В центре Пскова запретили движение автотранспорта из-за велопарада
26 мая 2019
В центре Пскова запретили движение автотранспорта из-за велопарада
Более 600 жителей Псковской области уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»
26 мая 2019
Более 600 жителей Псковской области уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»
Сити-менеджер Пскова принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в гордуму
26 мая 2019
Сити-менеджер Пскова принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в гордуму

Идет загрузка...