В Ленобласти пьяные гости клуба стреляли из дробовика в полицейского
В Волхове Ленинградской области совершили нападение на сотрудника ГИБДД. Как пишет telegram-канал 112, инцидент произошел 26 мая в ночном клубе «Марсель».
Полицейский при этом был не при исполнении, а отмечал день рождения друга. Сотрудник Госавтоинспекции хотел разрешить конфликт между посетителями, но компания нетрезвых людей напала на него с ножом и дробовиком. Полицейского нашли без сознания с огнестрельным ранением недалеко от клуба.
Его госпитализировали в тяжёлом состоянии госпитализирован. Злоумышленников разыскивают правоохранительные органы.