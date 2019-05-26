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Около 1400 жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» на 12:00
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Политика

Около 1400 жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» на 12:00

На 12:00 явка избирателей составила 2,46% на предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в главы шести районов и Псковскую городскую Думу (округ №13). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии «Единая Россия», на счетные участки пришли к этому времени 1377 избирателей. На 10:00 проголосовали 600 жителей региона. 

Предварительное голосование "Единой России" в Пскове

По довыборам в Псковскую гордуму уже проголосовали 180 жителей округа №13 (1,80%). За участников предварительного голосования по определению кандидата от партии в главы Дновского района отдали свои голоса 152 избирателя (1,47%), Пушкиногорского – 191 (2,52%), Пустошкинского – 280 (3,86%), Бежаницкого – 163 (1,64%), Усвятского – 145 (3,71%), Новоржевского – 266 (3,82%).

До 20:00 принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом при наличии паспорта гражданина России и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. 

По довыборам депутата Псковской гордумы принимают участие директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко,  директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидатом на пост главы Дновского района включены трое: глава администрации сельского поселения «Выскодская волость» Елена Гуляева, директор-главный редактор МУП «Дновец» Марина Михайлова и начальник территориального отдела социальной защиты Татьяна Пахомова.

Предварительное голосование "Единой России" в Пушкинских Горах

Возможность стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы Пушкиногорского района решили использовать глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Олег Шляхтюк, генеральный директор агентства недвижимости «Основа» Сергей Андреев и действующий руководитель муниципалитета Александр Баранов.

Участвовать в выборах главы Пустошкинского района в качестве кандидата от «Единой России» хотят председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин и исполнительный секретарь районного отделения Партии Наталья Синицына.

Предварительное голосование "Единой России" в Бежаницах

Стать кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах главы Бежаницкого района пожелали действующий руководитель муниципального образования Сергей Михеев и директор МП «Водоканал» Борис Ефимов.

Предварительное голосование "Единой России" в Усвятах

В Усвятском районе на выдвижение от партии на должность руководителя муниципалитета рассчитывают заведующая отделом по работе с молодежью Усвятского районного центра культуры Татьяна Никулина и заместитель главы администрации Усвятского района Дмитрий Петров.

Предварительное голосование "Единой России" в Новоржеве

Участники предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Новоржевского района – заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев и исполнительный секретарь районного отделения партии Нина Бузанова.

Уточнить информацию о предварительном голосовании «Единой России» избиратели могут по телефону «горячей линии» 8(8112) 72-74-09.

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