Около 1400 жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» на 12:00

12:35, 26 мая 2019, ПАИ

На 12:00 явка избирателей составила 2,46% на предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в главы шести районов и Псковскую городскую Думу (округ №13). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии «Единая Россия», на счетные участки пришли к этому времени 1377 избирателей. На 10:00 проголосовали 600 жителей региона.

По довыборам в Псковскую гордуму уже проголосовали 180 жителей округа №13 (1,80%). За участников предварительного голосования по определению кандидата от партии в главы Дновского района отдали свои голоса 152 избирателя (1,47%), Пушкиногорского – 191 (2,52%), Пустошкинского – 280 (3,86%), Бежаницкого – 163 (1,64%), Усвятского – 145 (3,71%), Новоржевского – 266 (3,82%).

До 20:00 принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом при наличии паспорта гражданина России и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

По довыборам депутата Псковской гордумы принимают участие директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко, директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидатом на пост главы Дновского района включены трое: глава администрации сельского поселения «Выскодская волость» Елена Гуляева, директор-главный редактор МУП «Дновец» Марина Михайлова и начальник территориального отдела социальной защиты Татьяна Пахомова.

Возможность стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы Пушкиногорского района решили использовать глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Олег Шляхтюк, генеральный директор агентства недвижимости «Основа» Сергей Андреев и действующий руководитель муниципалитета Александр Баранов.

Участвовать в выборах главы Пустошкинского района в качестве кандидата от «Единой России» хотят председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин и исполнительный секретарь районного отделения Партии Наталья Синицына.

Стать кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах главы Бежаницкого района пожелали действующий руководитель муниципального образования Сергей Михеев и директор МП «Водоканал» Борис Ефимов.

В Усвятском районе на выдвижение от партии на должность руководителя муниципалитета рассчитывают заведующая отделом по работе с молодежью Усвятского районного центра культуры Татьяна Никулина и заместитель главы администрации Усвятского района Дмитрий Петров.

Участники предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Новоржевского района – заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев и исполнительный секретарь районного отделения партии Нина Бузанова.

Уточнить информацию о предварительном голосовании «Единой России» избиратели могут по телефону «горячей линии» 8(8112) 72-74-09.