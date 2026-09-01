Карту избирательных участков с детскими уголками создадут в Псковской области

15:46, 01 сентября 2026, ПАИ

На избирательных участках в Псковской области в дни голосования будут работать детские уголки. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 сентября.

По его словам, такие уголки работают в регионе с 2023 года и пользуются спросом у молодых семей и бабушек с внуками. Детей в них занимают раскрасками, шариками и приятными сувенирами.

В этом году комиссия решила расширить практику и создать карту детских уголков по всей Псковской области, чтобы родители заранее знали, на каких участках они доступны. Сопов пояснил, что такие зоны организуются не на каждом участке, а преимущественно на крупных площадках, где ожидается большое число голосующих.

Он также добавил, что при проведении встреч с трудовыми коллективами и жителями региона многие избиратели спрашивают о возможности прийти на участок с детьми и о том, где именно это можно сделать.

По словам Сопова, родители, которые зарегистрировались на ДЭГ, также могут приходить на избирательные участки с детьми, чтобы малыши могли поиграть в организованных уголках. «Просто можно прийти зрителем, не обязательно же голосовать», – добавил председатель избиркома.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.