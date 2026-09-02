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Политика

В ПсковГУ прошла просветительская встреча со студентами в рамках проекта «Информ УИК»

В рамках всероссийского проекта «Информ УИК» председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов провёл встречу со студентами первого и второго курсов Псковского государственного университета. В открытом диалоге приняло участие более ста учащихся, сообщили ПАИ в облизбиркоме.

Фото здесь и далее: облизбирком

На мероприятии молодые люди ознакомились с основами избирательной системы Российской Федерации, узнали о различных формах голосования, в том числе о современных цифровых форматах, и об акции «Будь со страной».

Особое внимание спикер уделил тому, что для многих студентов участие в выборах станет первым осознанным гражданским шагом. Чтобы сохранить память об этом этапе, каждый молодой избиратель, который придёт на участок, сможет получить специальный набор: стильную обложку для паспорта, удобный картхолдер и актуальную ремувку.

Встреча прошла в формате живого диалога: студенты активно задавали вопросы, в том числе острые, проявив искренний интерес к теме будущего страны и своего места в общественно-политической жизни.

Организаторы выразили благодарность руководству и сотрудникам ПсковГУ за тёплый приём и плодотворное сотрудничество и отдельно отметили активную позицию студентов и их живой отклик.

Как подчеркнули в избирательной комиссии, именно такие открытые разговоры помогают сделать выборный процесс понятным и доступным для каждого молодого гражданина.

Ранее сообщалось, что в Псковской области начались подомовые обходы избирателей по проекту «ИнформУИК».

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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