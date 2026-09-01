Детское голосование организуют на избирательных участках в Псковской области

14:55, 01 сентября 2026, ПАИ

На избирательных участках в Псковской области в дни голосования 18, 19 и 20 сентября будет организовано специальное голосование для детей. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 сентября.

По его словам, дети смогут проголосовать за одну из пяти «фантастических зверушек» с вымышленными именами. Одна из них – Светолапка – это животное, которое своими светящимися лапками подсвечивает все радости детства, пояснил Сопов. Бюллетени будут цветными и яркими, с изображением каждого персонажа и квадратиком для отметки. Для голосования детей установят отдельные ящики, идентичные взрослым.

«Дети придут и проголосуют. У них будут специальные детские ящички для голосования, куда бюллетень можно будет опускать, чтобы ещё и здесь они были наряду со взрослыми. Мы постараемся малышам привить любовь к приходу на избирательный участок и голосованию», – сказал Игорь Сопов.

После окончания голосования члены участковых комиссий проведут подсчёт детских бюллетеней, составят отдельный протокол и объявят победителя среди игрушек. Сопов отметил, что эта инициатива направлена на формирование привычки участвовать в выборах с раннего возраста.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.