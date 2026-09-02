Суд отказал «Яблоку» в снятии списка кандидатов от партии «Родина» в Заксобрание Псковской области

17:14, 02 сентября 2026, ПАИ

Псковский областной суд отказал в удовлетворении иска регионального отделения партии «Яблоко» о признании незаконным решения о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от реготделения партии «Родина». Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

По результатам рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении административного иска.

Ранее в Псковский областной суд поступил иск регионального отделения всероссийской политической партии «Родина» о признании незаконным решения о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутого региональным отделением партии «Яблоко». В итоге суд отменил регистрацию списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в региональное Заксобрание.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.