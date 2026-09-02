Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Суд отказал «Яблоку» в снятии списка кандидатов от партии «Родина» в Заксобрание Псковской области

Псковский областной суд отказал в удовлетворении иска регионального отделения партии «Яблоко» о признании незаконным решения о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от реготделения партии «Родина». Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: Псковский областной суд

По результатам рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении административного иска.

Ранее в Псковский областной суд поступил иск регионального отделения всероссийской политической партии «Родина» о признании незаконным решения о регистрации единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутого региональным отделением партии «Яблоко». В итоге суд отменил регистрацию списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в региональное Заксобрание.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 сентября 2026

Суд отказал «Яблоку» в снятии списка кандидатов от партии «Родина» в Заксобрание Псковской области
02 сентября 2026

Агитационный видеоролик «Яблока» нарушает требования законодательства – избирком
01 сентября 2026

Председатель избирательной комиссии Псковской области стал гостем программы «Оглавление». Главное
01 сентября 2026

Пять передвижных избирательных участков организуют на границе РФ с Латвией и Эстонией
01 сентября 2026

Один из избирательных участков в Пскове оформят в стиле Псковского веча
01 сентября 2026

Карту избирательных участков с детскими уголками создадут в Псковской области
01 сентября 2026

Детское голосование организуют на избирательных участках в Псковской области
01 сентября 2026

Более 60% избирателей в Псковской области оповещены о выборах

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...