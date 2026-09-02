Агитационный видеоролик «Яблока» нарушает требования законодательства – избирком

12:25, 02 сентября 2026, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области предупредила региональное отделение партии «Яблоко» о недопустимости нарушения требований избирательного законодательства при распространении агитационного видеоролика. Об этом говорится в документе облизбиркома, имеющемся в распоряжении Псковского агентства информации.

Как следует из документа, в ролике продолжительностью 15 секунд, распространяемом избирательным объединением, использованы изображения вымышленных антропоморфных персонажей. В частности, на третьей – шестой секундах видео показаны стилизованные фигуры людей, стоящих на зеленой траве и держащих плакаты с надписями «За мир и свободу!», «За яблоко», «Люди мира», «За жизнь без страха», «Псковское ЯБЛОКО» и другими.

В комиссии указали, что персонажи выполнены в минималистичном мультипликационном стиле, не являются фотографическими изображениями конкретных граждан или зарегистрированных кандидатов. По оценке избиркома, графика ролика могла быть создана с применением цифровых инструментов либо технологий искусственного интеллекта, что подпадает под установленный законом запрет на использование в агитационных материалах изображений (образов) вымышленных людей, созданных с применением информационных технологий.

В облизбиркоме напомнили о положении федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Псковской области. Исключения, предусмотренные законодательством, касаются изображений выдвинутых кандидатов, собственных изображений кандидата, а также иных лиц при наличии их письменного согласия. По мнению комиссии, изображения из ролика «Яблока» под эти исключения не подпадают.

Региональное отделение партии обязали незамедлительно прекратить распространение ролика на выборах в Госдуму и Заксобрание Псковской области, принять меры по его изъятию или блокировке во всех информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, а также впредь соблюдать требования избирательного законодательства при изготовлении и распространении агитационных материалов.

В документе также отмечается, что при дальнейшем распространении агитационных материалов с нарушением закона избирательная комиссия вправе обратиться в правоохранительные органы, суд и Роскомнадзор с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, изъятии незаконных материалов и привлечении виновных к ответственности.