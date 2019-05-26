Андрей Карпов: Мы внимательно наблюдаем за процессом предварительного голосования

12:51, 26 мая 2019, ПАИ

«Мы внимательно наблюдаем за процессом – в настоящее время нарушений и жалоб в ходе проведения предварительного голосования не зафиксировано, - прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Карпов предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии в главы шести районов и Псковскую городскую Думу (округ №13), которое проходит 26 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Андрей Карпов подчеркнул, что партийная процедура организована максимально прозрачно и удобно для избирателей. «Мы рассчитываем, что многие жители региона окажут партии необходимую помощь в подборе наиболее достойных кандидатов для выдвижения на сентябрьских выборах», – отметил он.

До 20:00 принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом при наличии паспорта гражданина России и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.