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Политика

Елена Даньшова: Участие в выборах – это проявление гражданской и личной позиции

Участие в выборах – это проявление гражданской и личной позиции, подчеркнула депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Елена Даньшова. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Елена Даньшова

Парламентарий находится 26 мая на избирательном участке №132, который открыт для голосования на довыборах депутата Великолукской городской Думы по округу №14. По ее мнению, люди должны участвовать в решении существующих в округе вопросов. «И делать это они могут как раз через депутата, который будет в курсе их проблем и будет эффективно работать», - отметила Елена Даньшова.

Несмотря на дачный сезон и выходной день, пояснила депутат, избиратели всё же идут голосовать. Явка избирателей на 12:00 составила 7,86%.

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