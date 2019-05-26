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Растет явка избирателей на дополнительных выборах депутата Великолукской гордумы

7,86% составила явка избирателей (378 человек) на 12:00 на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото Александра Сидоренко

На 10:00 явка избирателей составила 5,26%. Голосование проходит 26 мая на двух избирательных участках: №132 и №134. Они работают до 20:00, затем закроются на подсчет голосов. На один депутатский мандат претендуют 10 кандидатов.

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