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Политика

Иван Штылин стал лидером на предварительном голосовании «Единой России» в Пустошкинском районе

265 жителей Пустошкинского района (60,36%) проголосовали 26 мая за выдвижение председателя комитета по спорту Псковской области Ивана Штылина кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах главы муниципалитета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Исполнительный секретарь районного отделения Партии Наталья Синицына - набрала 179 голосов (40,77%). Всего в партийной процедуре 26 мая приняли участие 439 жителей Пустошкинского района (6,06%). 

Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, избиратели могли поддержать любое количество кандидатов, включённых в список.

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