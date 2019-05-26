Иван Штылин стал лидером на предварительном голосовании «Единой России» в Пустошкинском районе
265 жителей Пустошкинского района (60,36%) проголосовали 26 мая за выдвижение председателя комитета по спорту Псковской области Ивана Штылина кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах главы муниципалитета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.
Исполнительный секретарь районного отделения Партии Наталья Синицына - набрала 179 голосов (40,77%). Всего в партийной процедуре 26 мая приняли участие 439 жителей Пустошкинского района (6,06%).
Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, избиратели могли поддержать любое количество кандидатов, включённых в список.