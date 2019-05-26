Галина Неваленная станет кандидатом от «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму

21:11, 26 мая 2019, ПАИ

Победу на предварительном голосовании «Единой России» по довыборам депутата Псковской городской Думы (округ №13) 26 мая одержала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Как сообщили Псковской агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, за нее проголосовали 298 избирателей (77,40%).

Между остальными участниками предварительного голосования голоса распределились следующим образом: директора спортивно-развлекательного парка «Простория» Василия Демидова поддержали 57 человек (14,81%), сантехника Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергея Лавриненко - 49 (12,73%), директора ООО «Мега» Оксану Нани-31 житель округа (8,05%).

Всего в предварительном голосовании партии в Пскове сегодня приняли участие 385 избирателей (3,85%). Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, избиратели могли поддержать любое количество кандидатов, включённых в список.