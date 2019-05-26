Александр Баранов опередил соперников на предварительном голосовании по выборам главы Пушкиногорского района
Наибольшее количество голосов избирателей на предварительном голосовании «Единой России» 26 мая по выборам главы Пушкиногорского района получил действующий руководитель муниципалитета Александр Баранов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, ему отдали предпочтение 383 человека (95,75%).
Глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Олег Шляхтюк получил 23 голоса (5,75%), а генеральный директор агентства недвижимости «Основа» Сергей Андреев - 30 голосов (7,50%).
Явка на предварительном голосовании в Пушкиногорском районе составила 5,28%, на счетные участки пришли 400 граждан. Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включённых в список.