Житель Новосокольнического района отправится в колонию за кражу 70 тысяч рублей у пенсионера

10:30, 27 мая 2019, ПАИ

Ранее неоднократно судимый житель Новосокольнического района отправится в колонию за кражу денег у 90-летнего пенсионера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

15 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина похитил из квартиры пенсионера 70 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

Отбывать наказание вор будет в исправительной колонии строгого режима.