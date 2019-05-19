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Житель Новосокольнического района отправится в колонию за кражу 70 тысяч рублей у пенсионера

Ранее неоднократно судимый житель Новосокольнического района отправится в колонию за кражу денег у 90-летнего пенсионера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

15 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина похитил из квартиры пенсионера 70 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

Отбывать наказание вор будет в исправительной колонии строгого режима.

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