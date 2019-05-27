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Александр Котов: Выбор кандидатуры Елены Чернозубовой для выдвижения в Великолукскую гордуму был оправдан

Выбор кандидата от «Единой России» для выдвижения в Великолукскую городскую Думу по округу №14 был оправдан, уверен секретарь псковского регионального отделения партии Александр Котов. Так политик прокомментировал победу выдвинутой от «Единой России», директора школы №13 Елены Чернозубовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На один депутатский мандат в Великих Луках претендовали 10 кандидатов. Елену Чернозубову поддержало большинство избирателей - 66,62% (441 человек). Явка на довыборах в Великих Луках составила 13,76%.

«Елена Чернозубова имеет большой опыт работы, ее многие знают. На предварительном голосовании она тоже победила с большим отрывом. Наш выбор, регионального и местного отделений партии, в пользу этого кандидата был оправдан. Это мы видим по результатам выборов, которые состоялись в воскресенье», - сказал Александр Котов.

Он также обратил внимание на высокий уровень организации избирательной кампании в Великих Луках и поблагодарил всех, кто поддержал на прошедших довыборах партию «Единая Россия». «Мы будем стараться отработать доверие избирателей и помогать решать вопросы, в том числе и по округу №14, по которому избирался наш кандидат», - подытожил Александр Котов.

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