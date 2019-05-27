Не закрывать почтовое отделение в гдовском селе Ямм просят жители

11:55, 27 мая 2019, ПАИ

Жители Полновской волости Гдовского района просят не закрывать почтовое отделение в селе Ямм. Соответствующее обращение, под которым стоит более 40 подписей, они направили начальнику Псковского почтамта Светлане Зиновьевой и генеральному директору Почты России Николаю Подгузову. Копию письма его авторы передали в редакцию Псковского агентства информации.

Авторы обращения отмечают, что почтовое отделение в Ямм обслуживает 7 соседних деревень, пользуются им не только местные жители, но и многочисленные дачники. «В селе отделение Сбербанка работает лишь один раз в неделю, а почтовое отделение ежедневно принимает платежи за свет, телефон и денежные переводы, это очень удобно для населения, - говорится в письме. – Как нам теперь быть. Как получать и отправлять посылки, бандероли?»

Также местные жители обратили внимание на условие труда заведующей почтового отделения, которой за минимальную зарплату приходится и убирать помещение, и отапливать его.

«Убедительно просим не закрывать почтовое отделение в селе Ямм и ходатайствуем о повышении заработной платы работнику почты», - написали авторы обращения.