0
10:44
Финал «Миссис Псков 2019» состоялся 24 мая (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09:51
Необычные картины из бумаги вырезает пенсионер из Пскова
07:23
Елена Чернозубова победила на допвыборах депутата Великолукской гордумы
21:33
За Татьяну Пахомову проголосовало большинство на предварительном голосовании «Единой России» в Дновском районе
21:11
Галина Неваленная станет кандидатом от «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму
21:00
Иван Штылин стал лидером на предварительном голосовании «Единой России» в Пустошкинском районе
20:31
Предварительное голосование «Единой России» в Псковской области завершилось
Еще новости
Общество

Не закрывать почтовое отделение в гдовском селе Ямм просят жители

Жители Полновской волости Гдовского района просят не закрывать почтовое отделение в селе Ямм. Соответствующее обращение, под которым стоит более 40 подписей, они направили начальнику Псковского почтамта Светлане Зиновьевой и генеральному директору Почты России Николаю Подгузову. Копию письма его авторы передали в редакцию Псковского агентства информации. 

Авторы обращения отмечают, что почтовое отделение в Ямм обслуживает 7 соседних деревень, пользуются им не только местные жители, но и многочисленные дачники. «В селе отделение Сбербанка работает лишь один раз в неделю, а почтовое отделение ежедневно принимает платежи за свет, телефон и денежные переводы, это очень удобно для населения, - говорится в письме. – Как нам теперь быть. Как получать и отправлять посылки, бандероли?»

Также местные жители обратили внимание на условие труда заведующей почтового отделения, которой за минимальную зарплату приходится и убирать помещение, и отапливать его.

«Убедительно просим не закрывать почтовое отделение в селе Ямм и ходатайствуем о повышении заработной платы работнику почты», - написали авторы обращения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Финал «Миссис Псков 2019» состоялся 24 мая (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 мая 2019
Финал «Миссис Псков 2019» состоялся 24 мая (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Необычные картины из бумаги вырезает пенсионер из Пскова
27 мая 2019
Необычные картины из бумаги вырезает пенсионер из Пскова
Елена Чернозубова победила на допвыборах депутата Великолукской гордумы
27 мая 2019
Елена Чернозубова победила на допвыборах депутата Великолукской гордумы
За Татьяну Пахомову проголосовало большинство на предварительном голосовании «Единой России» в Дновском районе
26 мая 2019
За Татьяну Пахомову проголосовало большинство на предварительном голосовании «Единой России» в Дновском районе
Галина Неваленная станет кандидатом от «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму
26 мая 2019
Галина Неваленная станет кандидатом от «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму
Иван Штылин стал лидером на предварительном голосовании «Единой России» в Пустошкинском районе
26 мая 2019
Иван Штылин стал лидером на предварительном голосовании «Единой России» в Пустошкинском районе
Предварительное голосование «Единой России» в Псковской области завершилось
26 мая 2019
Предварительное голосование «Единой России» в Псковской области завершилось
Около 2600 псковичей пришли на предварительное голосование «Единой России»
26 мая 2019
Около 2600 псковичей пришли на предварительное голосование «Единой России»

Идет загрузка...