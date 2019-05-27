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Общество

Псковичи смогут найти работу 29 мая

Ярмарка вакансий пройдет в отделении центра занятости населения по Пскову и Псковской области 29 мая с 10:00 до 13:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

В ярмарке вакансий примут участие такие работодатели, как АО «Дикси-Юг», АО «Псковсельхозснаб», ООО «Блю Айс», ООО «Еврокерамика», ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Псковской области», ООО «Авентин», ЖЭКО №14 (Псков), АО «Псковский завод АДС», эксплуатационное локомотивное депо (Псковский филиал) и другие.

Среди вакансий востребованы инженер, начальник юридического отдел, агент по недвижимости, менеджер по продаже, водитель-экспедитор, мастер электросетевого хозяйства, слесарь, электрогазосварщик, уборщик территорий, горничная, повар, кухонный рабочий, подсобный рабочий, автомеханик, завхоз, диспетчер, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, фрезеровщик, токарь, стропальщик, плотник, охранник, сторож и другие.

Псковичи смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации по профессиональному образованию и дополнительному профобразованию для граждан предпенсионного возраста (проект «Старшее поколение»), также получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства и открытия собственного дела.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Псков, улица Коммунальная, 71а.

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