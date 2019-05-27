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Общество

Александр Седунов: Важно, чтобы процесс притока молодых специалистов в школы был постоянным

В школах Псковской области работают 6,5 тысяч педагогов, из которых 13% - молодые специалисты, заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, добавив, что процесс притока молодых педагогов должен быть постоянным. Об этом с пресс-конференции 27 мая передает корреспондент Псковского агентства информации. 

По словам Александра Седунова, все ставки в школах заполнены, но кадровый вопрос все же стоит.

Средний возраст педагогов в Псковской области сейчас, как отметил председатель комитета, выше 50 лет, 85% учителей — это женщины. Поэтому, приток молодых кадров очень важен, считает Александр Седунов.

Он также добавил, что ПсковГУ проводит работу по привлечению молодых педагогов, а программа «Земский учитель», которую анонсировал президент РФ Владимир Путин должна помочь в деле пополнения педагогический рядов молодыми кадрами.

Кроме того, Александр Седунов рассказал, что на покупку новых учебников в школы Псковской области будет выделено порядка 26 млн рублей.

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