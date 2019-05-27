Глава областного комитента по образованию: Ганза в Пскове на учебный процесс не повлияет

17:11, 27 мая 2019, ПАИ

«Ганзейские дни на образовательный процесс не повлияют: ни на экзамены, ни на выпускные дни», – сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 27 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Важно не смешивать эти два процесса», – подчеркнул он и отметил, что каждая школа в Пскове самостоятельно определялась с датой выпускного вечера.

Кроме этого, Александр Седунов рассказал, что порядка 90% школьников области охвачены дополнительным образованием – секциями и кружками. Он заверил, что работы по доступности дополнительного образования будет продолжаться.

Также в большинстве школ региона будут работать летние лагеря. Александр Седунов пояснил, что порядка 16 тысяч школьников охватят летним загородным отдыхом в детских лагерях. По его словам, это немного больше, чем в прошлом году, когда в лагерях отдохнули около 15 тысяч детей.

Александр Седунов затронул и тему безопасности в школах. «Большинство школ области имеют паспорта безопасности», – сообщил председатель областного комитета. Он отметил, что охрана школ организована везде усилиями Росгвардии, сторожей или охранных учреждений.

«Есть, конечно, в небольших школах и бабушки-вахтеры, но во всех школах есть тревожная кнопка на случай чрезвычайной ситуации», – добавил он.