Более 3 тысяч юных великолучан отдохнут в летних лагерях

17:32, 27 мая 2019, ПАИ

В период летних каникул 3305 юных великолучан отдохнут в оздоровительных пришкольных и загородных лагерях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На 22-м заседании Великолукской городской Думы исполняющая обязанности начальника управления образования города Инна Репях рассказала, что в этом году планируется открыть 2 лагерные смены с дневным пребыванием детей в период с 3 по 23 июня и с 24 июня по 14 июля. В них отдохнут 1822 человека, среди которых 272 ребенка в трудной жизненной ситуации. На пришкольные лагеря в муниципальном бюджете предусмотрены 3 млн 557 тыс. 470 рублей.

Кроме того, Невельском районе будут работать два ведомственных оздоровительных лагеря «Солнечный» и «Юный железнодорожник», а на базе ЗОЛ «Звездный» будет организована профильная третья смена для детей, посещающих муниципальные учреждения культуры, четвертая смена – спортивная. Инна Репях добавила, что с 10 по 30 июня для 55 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет открыта первая профильная смена в загородном оздоровительном лагере «Космос» под названием «Я – патриот». С 4 по 27 июля в загородном оздоровительном лагере «Космос» во вторую смену отдохнут 55 юнармейцев, а в ЗОЛ «Алые паруса» в третью смену поедут 65 детей, занимающиеся велосипедным спортом.

Традиционно великолучане поедут в международный детский центр «Артек», всероссийские лагеря «Орленок» и «Смена». Такую возможность получили 23 ребенка.

По решению регионального штаба движения «Юнармия» 10 учащихся педагогического лицея отправятся во Всероссийский лагерь «Бородино», а 16 ребят из школы № 12 – в оздоровительный центр «Смена».

Помимо этого, обучающиеся школы № 12 получили право отдохнуть в «Орлёнке» за победу в областном этапе финальных соревнований Всероссийских президентских игр.