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Общество

Волонтеры псковского Красного Креста навестили 90-летнего ветерана ВОВ Леонида Смирнова

Стало хорошей традицией у добровольцев Клуба «Волонтёры добра» Псковского Красного Креста проводить визиты внимания на дом к пожилым людям - детям войны. Посещение маломобильных пожилых людей на дому или в стационаре стало возможным благодаря проекту «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Социальный работник Красного Креста Любовь Сушилова, геронтоволонтёр Красного Креста Петренко Валентина Николаевна и молодые волонтёры Красного Креста Анна Тимофеева и Альбина Макарова побывали дома у 90-летнего Леонида Смирнова.

Ветеран Великой Отечественной войны и труда родом из Псковского района. Его не простой жизненный путь полон разных событий. Военная история страны коснулась Леонида Михайловича в двенадцатилетнем возрасте. Немцы сожгли родную деревню, а всех жителей насильственно вывезли в Эстонию и Латвию. С родителями его разлучили и направили на работу к хозяевам, где он пас скот и занимался земледелием. В фашистской неволе пробыл два года.

После окончания Великой Отечественной войны получил рабочую профессию плотника и проработал плотником более сорока лет на предприятиях Пскова. За многолетний и добросовестный труд Леониду Михайловичу присвоено звание «Ветеран труда».

Гостеприимный ветеран с удовольствием слушал рассказ социального работника Красного Креста Любови Сушиловой о деятельности Красного Креста и о мероприятиях, которые проводятся для пожилых людей.  Визиты внимания – это просто человеческое отношение, после чего светлее становится взгляд и теплее на сердце у пожилого человека.

Завершая визит, посетители вручили небольшие гостинцы и пожелали Леониду Михайловичу крепкого здоровья.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

 

 

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