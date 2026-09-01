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Общество

Псковские полицейские обеспечивают безопасность на линейках 1 сентября

1 сентября, в День знаний, сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность участников торжественных линеек в образовательных учреждениях Пскова и Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские дежурят непосредственно на территориях школ и вблизи учебных заведений, следят за обстановкой и готовы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

Меры безопасности сотрудники МВД организовали совместно с администрациями образовательных учреждений и представителями других экстренных служб. Основная задача – обеспечить защиту учащихся, педагогов и гостей праздничных мероприятий.

В полиции отмечают, что принимают все необходимые меры, чтобы День знаний прошел спокойно и без происшествий.

При возникновении экстренной ситуации жителей региона просят незамедлительно обратиться к сотрудникам полиции либо позвонить по телефонам 102 или 112.

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Псковские полицейские обеспечивают безопасность на линейках 1 сентября

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