Псковские полицейские обеспечивают безопасность на линейках 1 сентября
1 сентября, в День знаний, сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность участников торжественных линеек в образовательных учреждениях Пскова и Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Полицейские дежурят непосредственно на территориях школ и вблизи учебных заведений, следят за обстановкой и готовы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.
Меры безопасности сотрудники МВД организовали совместно с администрациями образовательных учреждений и представителями других экстренных служб. Основная задача – обеспечить защиту учащихся, педагогов и гостей праздничных мероприятий.
В полиции отмечают, что принимают все необходимые меры, чтобы День знаний прошел спокойно и без происшествий.
При возникновении экстренной ситуации жителей региона просят незамедлительно обратиться к сотрудникам полиции либо позвонить по телефонам 102 или 112.
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