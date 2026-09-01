Псковские полицейские обеспечивают безопасность на линейках 1 сентября

11:46, 01 сентября 2026, ПАИ

1 сентября, в День знаний, сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность участников торжественных линеек в образовательных учреждениях Пскова и Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские дежурят непосредственно на территориях школ и вблизи учебных заведений, следят за обстановкой и готовы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

Меры безопасности сотрудники МВД организовали совместно с администрациями образовательных учреждений и представителями других экстренных служб. Основная задача – обеспечить защиту учащихся, педагогов и гостей праздничных мероприятий.

В полиции отмечают, что принимают все необходимые меры, чтобы День знаний прошел спокойно и без происшествий.

При возникновении экстренной ситуации жителей региона просят незамедлительно обратиться к сотрудникам полиции либо позвонить по телефонам 102 или 112.