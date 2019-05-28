В России намерены запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей

08:59, 28 мая 2019, ПАИ

В России разрабатывают поправки в Водный кодекс, которые установят запрет на доступ посторонних к пляжам детских лагерей, сообщает газета «Известия».

В случае принятия поправки повысят безопасность детей и увеличат число огороженных заборами пляжей. Пока каждый гражданин имеет право на доступ к водоему и береговой линии (20 м от воды), причем бесплатно. Это право гарантирует Водный кодекс.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что на общественном пляже дети могут стать жертвами злоумышленников, а вожатым гораздо сложнее уследить за ребятами в толпе. Пляжи детских лагерей необходимо огородить, уверена она.