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Глава Печорского района привлечён к административной ответственности

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов привлечен к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В январе в администрацию района поступило обращение и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Юрия Козлова, ответ на которое он не получил.

В прокуратуре напомнили, что нарушение порядка рассмотрения обращений граждан влечет административную ответственность по статье 5.59 КоАП РФ. За это правонарушение глава Печорского района заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.

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