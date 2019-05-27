Глава Печорского района привлечён к административной ответственности

10:31, 28 мая 2019, ПАИ

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов привлечен к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В январе в администрацию района поступило обращение и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Юрия Козлова, ответ на которое он не получил.

В прокуратуре напомнили, что нарушение порядка рассмотрения обращений граждан влечет административную ответственность по статье 5.59 КоАП РФ. За это правонарушение глава Печорского района заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.