Около миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Пскова и Псковского района
Около миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
По версии следствия, жителям Пскова и Псковского района звонили неизвестные лица. Они представлялись правоохранителями и сотрудниками других организаций, после чего убеждали перевести деньги на «безопасные счета». Кроме того, злоумышленники обманули псковичей при покупках в интернете.
Среди потерпевших были в том числе и пенсионеры. Возбуждены уголовные дела, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Около миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Пскова и Псковского района