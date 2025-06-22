Около миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Пскова и Псковского района

17:52, 22 июня 2025, ПАИ

Около миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, жителям Пскова и Псковского района звонили неизвестные лица. Они представлялись правоохранителями и сотрудниками других организаций, после чего убеждали перевести деньги на «безопасные счета». Кроме того, злоумышленники обманули псковичей при покупках в интернете.

Среди потерпевших были в том числе и пенсионеры. Возбуждены уголовные дела, все обстоятельства произошедшего выясняются.