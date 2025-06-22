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Происшествия

20-летний пассажир пострадал при столкновении двух машин в Невельском округе

Столкновение Volkswagen Passat и Volkswagen Polo произошло у поворота на деревню Поздняково в Невельском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП 20-летний пассажир Passat получила различные травмы.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

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