20-летний пассажир пострадал при столкновении двух машин в Невельском округе
Столкновение Volkswagen Passat и Volkswagen Polo произошло у поворота на деревню Поздняково в Невельском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП 20-летний пассажир Passat получила различные травмы.
На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.
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