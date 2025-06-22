20-летний пассажир пострадал при столкновении двух машин в Невельском округе

14:56, 22 июня 2025, ПАИ

Столкновение Volkswagen Passat и Volkswagen Polo произошло у поворота на деревню Поздняково в Невельском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП 20-летний пассажир Passat получила различные травмы.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.