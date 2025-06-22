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Происшествия

Лобовое столкновение двух иномарок произошло на улице Николая Васильева в Пскове

В Пскове на улице Николая Васильева у дома №100 произошло лобовое столкновение Nissan Qashqai и Opel. В Nissan пострадали пассажир и пассажирка. Водитель Opel, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

На месте работают спасатели АСС, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.

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