Лобовое столкновение двух иномарок произошло на улице Николая Васильева в Пскове

18:41, 22 июня 2025, ПАИ

В Пскове на улице Николая Васильева у дома №100 произошло лобовое столкновение Nissan Qashqai и Opel. В Nissan пострадали пассажир и пассажирка. Водитель Opel, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



















На месте работают спасатели АСС, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.