Лобовое столкновение двух иномарок произошло на улице Николая Васильева в Пскове
В Пскове на улице Николая Васильева у дома №100 произошло лобовое столкновение Nissan Qashqai и Opel. В Nissan пострадали пассажир и пассажирка. Водитель Opel, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
На месте работают спасатели АСС, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.
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