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Происшествия

В Пскове владелец Chevrolet Captiva лишился автомобиля из-за пожара в автосервисе

Владелец Chevrolet Captiva лишился автомобиля из-за пожара в автосервисе на улице Шоссейной в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар начался 22 июня около 20:30. Огонь повредил два автомобильных бокса 8х10 метров на площади 40 кв. м. В одном из этих боксов и находился автомобиль 2010 года выпуска.

Сгоревший автосервис

Причина пожара – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Пожарные спасли два легковых автомобиля и вынесли из здания три баллона с газом.

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