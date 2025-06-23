В Пскове владелец Chevrolet Captiva лишился автомобиля из-за пожара в автосервисе
Владелец Chevrolet Captiva лишился автомобиля из-за пожара в автосервисе на улице Шоссейной в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Пожар начался 22 июня около 20:30. Огонь повредил два автомобильных бокса 8х10 метров на площади 40 кв. м. В одном из этих боксов и находился автомобиль 2010 года выпуска.
Причина пожара – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
Пожарные спасли два легковых автомобиля и вынесли из здания три баллона с газом.
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