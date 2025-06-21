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Происшествия

74-летняя женщина пропала в Печорском округе

74-летняя женщина худощавого телосложения с седыми волосами и карими глазами пропала в деревне Сенно Печорского округа Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Сегодня, 21 июня, Нелли Санжара ушла в неизвестном направлении. Была одета в красную крутку, красный халат, чёрные ботинки и коричневый шерстяной берет.

При наличии любой полезной информации можно позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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