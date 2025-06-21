74-летняя женщина пропала в Печорском округе

22:49, 21 июня 2025, ПАИ

74-летняя женщина худощавого телосложения с седыми волосами и карими глазами пропала в деревне Сенно Печорского округа Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Сегодня, 21 июня, Нелли Санжара ушла в неизвестном направлении. Была одета в красную крутку, красный халат, чёрные ботинки и коричневый шерстяной берет.

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