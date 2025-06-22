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Происшествия

Двое подростков госпитализированы после ДТП на трассе в Псковской области

Водитель автомобиля Kia Sorento при обгоне не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Авария произошла на трассе Р23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадали двое детей 14-ти и 12-ти лет, которых госпитализировали в Великолукскую больницу. Их состояние уточняется.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

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