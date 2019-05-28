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Общество

Александр Котов: Профессионализм и доблесть псковских пограничников не оставляет сомнений

С Днём пограничника поздравил председатель Псковского областного Собрания (ПОС) Александр Котов сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Псковская земля испокон веков была приграничным регионом – более тысячи лет Псков служит защите Русской земли от натиска с запада. Жители Псковской области с особым уважением и гордостью относятся к ратному труду воинов, чей долг – хранить покой рубежей Отечества. Многовековая история пограничной охраны наполнена примерами героизма и истинного патриотизма стражей государственных границ. Профессионализм и доблесть современных пограничников не оставляет сомнений, и сегодня любая попытка нарушить границы России не останется безнаказанной», - отметил Александр Котов.

По его словам, в этом году празднование Дня пограничника ознаменовано знаковым событием – в Пскове торжественно открывается памятник «Стражам порядка».

«Надеюсь, монумент, символизирующий связь времён и поколений, станет ещё одной «визитной карточкой» древнего Пскова. От всей души желаю личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России благополучия и мирного неба над головой!» - добавил спикер Собрания.

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