0
11:32
Начался ПАИ-live с врио замкомандира Берлинского авиаполка (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:06
О предстоящем 75-летии Берлинского авиаполка узнают зрители ПАИ-live
11:03
Фестиваль искусств «Славянский базар - 2019» пройдёт в Витебске с 8 по 17 июля
09:30
Михаил Ведерников: Мы гордимся теми, кто несет на себе нелегкое бремя по защите наших рубежей
09:25
Как выбрать идеальное мороженое, рассказали в Роскачестве
20:46
«Семь раз отмерь» - 24 мая (ЗВУК)
18:37
Александр Седунов о ЕГЭ, выпускных и школах: Чего ждать ученикам и их родителям
Еще новости
Общество

Самолет из Санкт-Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за неисправности шасси

28 мая в 6:10 в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково самолет авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь в Анталью (Турция), задержали более чем на 5 часов из-за проблем с шасси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник авиационных служб Северо-Западного федерального округа.

Как сообщает Telegram-канал «112», в ходе осмотра авиасудна специалисты обнаружили надлом задней стойки шасси.   

«У самолета перед вылетом нашли технические проблемы с колесом шасси, вылет отложен», - рассказал собеседник ТАСС.

Рейс задержали до 12:00. Пассажиры ожидают самолет из Москвы, который перевезет их в Турцию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с врио замкомандира Берлинского авиаполка (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
28 мая 2019
Начался ПАИ-live с врио замкомандира Берлинского авиаполка (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
О предстоящем 75-летии Берлинского авиаполка узнают зрители ПАИ-live
28 мая 2019
О предстоящем 75-летии Берлинского авиаполка узнают зрители ПАИ-live
Фестиваль искусств «Славянский базар - 2019» пройдёт в Витебске с 8 по 17 июля
28 мая 2019
Фестиваль искусств «Славянский базар - 2019» пройдёт в Витебске с 8 по 17 июля
Михаил Ведерников: Мы гордимся теми, кто несет на себе нелегкое бремя по защите наших рубежей
28 мая 2019
Михаил Ведерников: Мы гордимся теми, кто несет на себе нелегкое бремя по защите наших рубежей
Как выбрать идеальное мороженое, рассказали в Роскачестве
28 мая 2019
Как выбрать идеальное мороженое, рассказали в Роскачестве
«Семь раз отмерь» - 24 мая (ЗВУК)
27 мая 2019
«Семь раз отмерь» - 24 мая (ЗВУК)
Александр Седунов о ЕГЭ, выпускных и школах: Чего ждать ученикам и их родителям
27 мая 2019
Александр Седунов о ЕГЭ, выпускных и школах: Чего ждать ученикам и их родителям
Глава областного комитента по образованию: Ганза в Пскове на учебный процесс не повлияет
27 мая 2019
Глава областного комитента по образованию: Ганза в Пскове на учебный процесс не повлияет

Идет загрузка...