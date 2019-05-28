Самолет из Санкт-Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за неисправности шасси

10:40, 28 мая 2019, ПАИ

28 мая в 6:10 в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково самолет авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь в Анталью (Турция), задержали более чем на 5 часов из-за проблем с шасси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник авиационных служб Северо-Западного федерального округа.

Как сообщает Telegram-канал «112», в ходе осмотра авиасудна специалисты обнаружили надлом задней стойки шасси.

«У самолета перед вылетом нашли технические проблемы с колесом шасси, вылет отложен», - рассказал собеседник ТАСС.

Рейс задержали до 12:00. Пассажиры ожидают самолет из Москвы, который перевезет их в Турцию.