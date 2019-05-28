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Общество

Кастинг актеров массовки пройдет в Псковском молодежном центре 3 июня

3 июня с 17:00 до 19:00 в Псковском городском молодежном центре пройдут кинопробы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе молодежного центра, принять участие в кастинге могут молодые люди от 20 до 35 лет со светлым цветом глаз и волос.

Предварительная регистрация на участие не требуется. Кастинг состоится по адресу улица Максима Горького, дом 15.

С 17 по 19 мая в Пскове проходил дополнительный кастинг актеров массовых сцен для фильма «Учености плоды» режиссера Игоря Угольникова

Съемки картины «Учености плоды», основанной на реальных событиях, которые происходили в Михайловском в 1943 году, стартуют в Пушкинских Горах в середине июня. Основными локациями для съемок планируется сделать Пушкинские Горы и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Одну из главных ролей играет Сергей Безруков.

Фильм получил поддержку министерства культуры РФ и Российского Военно–исторического общества. В Псковской области съемочной группе окажут поддержку - компенсируют часть затрат на производство, помогут с размещением артистов и их питанием, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Игорь Угольников уже посетил Пушкинский заповедник с членами творческой группы и обговорил с музейщиками ряд организационных и технических вопросов.

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