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Общество

Гарантийный ремонт улиц Калинина и Свердлова в Пскове завершится до 15 июня

Гарантийный ремонт улиц Калинина и Свердлова в Пскове подрядчик завершит до 15 июня. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков по итогам контрольного выезда на объекты 28 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На перекрестке улиц Свердлова и Воеводы Шуйского Александр Братчиков заметил лужи и обратил внимание подрядчика на то, что этого быть не должно. Затем участники выезда осмотрели улицу Калинина, срок гарантийного ремонта которой истекает. Глава городской администрации констатировал, что местами есть дефекты асфальтового покрытия, а также разрушена брусчатка. По поводу последней подрядчик пояснил, что это связано с заездом грузовой техники на пешеходные зоны во время ремонта фасадов зданий. Кроме того, на перекрестке улицы Калинина с Детской после ремонта сетей провалился люк, на некоторых участках просело дорожное покрытие, в том числе на улице Советской. На улице Свердлова и участках вдоль крепостных сооружений Окольного города у Александра Братчикова также возникли несколько замечаний к подрядчику.

В заключение глава администрации Пскова заявил, что подрядчик взял на себя обязательства исправить все недочеты, заменить часть дорожного покрытия и пешеходных дорожек. Александр Братчиков добавил, что на улице Свердлова большинство недоделок остались с 2018 года.

Работа по созданию туристско-рекреационного кластера «Псковский» велась в регионе с 2011 года. За это время в развитие туристской инфраструктуры было вложено порядка 7 млрд рублей, из которых почти 5 млрд — внебюджетные источники. Реконструкция проведена на улицах, в парках, на набережных, в городе появились новые пешеходные улицы и прогулочные зоны.  

Проект реконструкции улицы Свердлова стал завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города.

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