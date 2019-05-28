Как добраться до места проведения воздушного парада в Пскове 1 июня

15:22, 28 мая 2019, ПАИ

1 июня в Пскове состоится воздушный праздник, посвященный 75-летию 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. До места дислокации соединения можно будет добраться на городском автобусе № 4, для которого организуют временную остановку на повороте на контрольно-пропускном пункте воинской части на Крестовском шоссе. От КПП до площадки проведения мероприятий можно будет добраться на специальных автобусах, которые запустят с 9:00.

Начало праздника запланировано на 10:00, в это время стартует показ военной техники. Там можно будет поближе рассмотреть Ил-76, авиационные приборы для тушения пожаров, наземную технику ВДВ. Самые любопытные смогут даже забраться в кабину Ил-76 и сделать там фотографии. У каждого самолёта будут стоять лётчики, которые смогут рассказать о технических характеристиках бортов. Планируется, что из Твери прилетят самолёты «Руслан» (Ан-124) и «Антей» (Ан-22).

В 11:00 состоится построение личного состава полка, митинг, награждение лучших военнослужащих медалями и ценными подарками, затем они пройдут торжественным маршем.

В 11:45 начнется воздушный парад с участием 10 типов самолетов, стоящих на вооружении военно-транспортной авиации, его откроет группа Ан-2. Всего участие в параде примет порядка 32 единиц воздушной техники. Самолеты выложат в небе над Псковом цифру «75» в честь юбилея полка.

Затем запланированы показательные выступления десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Также зрителям продемонстрируют показной слив воды из трех самолетов, окрашенной в цвета российского триколора. Завершится парад отстрелом ракет с самолета.

В 12:20 на празднике выступят артисты и творческие коллективы города Пскова. Для ветеранов и почетных гостей установят трибуну, будут работать торговые точки, военная полевая кухня и агитационный пункт «Военная служба по контракту — мой выбор». Окончание мероприятия запланировано на 16:00.

334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был сформирован 1 июня 1944 года на базе 101-го авиационного полка дальнего действия. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование «Берлинский». После войны в 1948 году полк был перебазирован под Псков. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне. Полк участвует в обеспечении визитов Президента России за границу, перевозя средства связи и представительский автотранспорт.

На сегодняшний день 334-й полк — один из передовых в военно-воздушных силах России, он имеет высокую боевую готовность и высококвалифицированный летный состав, на его вооружении стоят современные самолеты ИЛ-76.