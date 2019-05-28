Опубликован график приёма документов от абитуриентов в ПсковГУ

14:33, 28 мая 2019, ПАИ

16 июля завершится приём документов от поступающих на бюджетные места в Псковский государственный университет на основании результатов вступительных испытаний (в том числе дополнительных), проводимых вузом самостоятельно. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, на платные места прием документов закончится 19 августа.

Вступительные испытания и приём документов от поступающих по результатам ЕГЭ закончатся 26 июля для «бюджетников» и 23 августа для абитуриентов, которые поступают на платной основе.

Уже 27 июля вуз разместит списки поступающих на официальном сайте и информационном стенде приёмной комиссии. На следующий день завершится приём заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от поступающих без вступительных испытаний, в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право и в рамках квоты целевого приёма.

А 29 июля закончится зачисление поступающих без вступительных испытаний, в рамках квоты приёма лиц, имеющих особое право и в рамках квоты целевого приёма, подавших заявление о согласии на зачисление и предоставивших оригинал документа установленного образца.

Первый этап зачисления на основные конкурсные места завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления) 18.00 1 августа - зачисление лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% основных конкурсных мест 3 августа - Второй этап зачисления на основные конкурсные места завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% основных конкурсных мест 18.00 6 августа - зачисление лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% основных конкурсных мест 8 августа -

Оформление договоров об оказании платных образовательных услуг и приёма заявлений о согласии на зачисление от поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг пройдет 27 августа.

28 августа вуз обозначил днем зачисления лиц, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и подавших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.