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Общество

В семи новостройках Пскова смогут побывать участники специального тура

В семи новостройках Пскова смогут побывать участники специального тура, который 1 июня организует редакция газеты «Комсомольская правда - Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации, в списке посещений - многоэтажные дома на Запсковье и Завеличье.

Новостройки располагаются в пяти современных жилых комплексах: «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, 10); «Образцовый квартал» (улица Крестки, 7); ЖК «Европа» (улица Пражская, 8/12); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (улица Инженерная, 119 и улица Юности, 24), «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, 13),

Участники тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку и лично оценить качество использованных для строительства материалов. Также представится возможность пообщаться с представителем застройщика, задать ему вопросы о доме, системе коммуникаций, благоустройстве прилегающей территории и ее застройке. На месте можно будет обсудить вопросы оплаты.

Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (улица Пароменская, 21/33) в 11.00. Записаться в поездку можно по телефону (8112) 702-042.

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