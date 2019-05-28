Эксперт: У химиков нет вопросов к псковскому заводу «Титан-Полимер»

16:59, 28 мая 2019, ПАИ

У химиков нет вопросов к псковскому заводу «Титан-Полимер». Об этом заявила доцент кафедры «Техносферная безопасность» Псковского государственного университета, кандидат химических наук, секретарь Общественной палаты Пскова, внештатный эксперт Государственной экологической экспертизы Лариса Никольская в ходе заседания Общественной палаты региона 28 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

От имени плеяды химиков Лариса Никольская заявила, что ГК «Титан» действует в рамках законодательства, то есть все ступени, которые необходимо проходить при строительстве такого объекта, выдерживаются, а это значит, что завод появится только после комплекса экспертиз. Она выразила уверенность, что специалисты в рамках государственной экспертизы будут работать достойно, и объект построят с соблюдением всех природоохранных требований. «Понятно, что инвестору будет нелегко, площадка непростая, документация серьезная. К тому же, с учетом нового закона об охране окружающей среды от 1 января 2019 года будут приняты все меры, в том числе, по автоматизированному контролю, проработаны технологические нормативы, определен объем негативного воздействия на окружающую среду», - подчеркнула эксперт. Она предположила, что в процессе проектирования инвестору придется взять на себя дополнительные обязательства, в частности, по водоотведению, с которым на том участке сложилась непростая ситуация. «И ремонт сетей, возможно, ляжет на ваши плечи», - обратилась она к руководству компании.

Директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко поблагодарил ее за объективный подход и повторил, что без положительного заключения государственной экологической экспертизы никто никуда не двинется. По его словам, многие говорят, что экспертизу можно купить. «Это невозможно, мы даже не знаем состав экспертов. Кто возьмет на себя такие риски? Это же все проверяется на раз. Приедут потом с замерами, и всё: я - в тюрьму, и вопрос закрыт», - пояснил директор завода.

Лариса Никольская подтвердила его слова и заверила, что экспертиза - процедура открытая и доступная.

Герман Петрушко также рассказал, что руководство завода обвиняют еще и в том, что под Псковом задумали чуть ли не кремниевый завод. «Ну, люди, хоть бы почитали, о чём речь! Наши лицензиары удивляются дополнительному контролю, а мы им объясняем, что у нас такое законодательство. Оно гораздо строже, чем на Западе», - заявил Герман Петрушко и отметил, что этот же проект в Германии прошел бы все проверки «на щелчок». «Но у нас почему-то бытует мнение, что западные эксперты жестче, как раз наоборот», - добавил он.

Заместитель директора по капитальному строительству «Титан-Полимера» Алексей Ермаков ответил на реплику о том, что, мол, некоторые псковичи боятся, что завод будет переоборудован под кремний: «Даже в теории невозможно переоборудование завода, который будет строиться под Псковом, в кремниевый. Это абсолютно разные технологические процессы, с разным оборудованием!»

Герман Петрушко заявил, что этого нельзя сделать при всем желании, это физически невозможно. «Все равно, что представить, что мы здесь ракеты строить будем», - привел он пример.

Завод «Титан-Полимер» планируется построить в особой экономической зоне «Моглино». На нем будут производиться ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленка. Общий объём инвестиций – почти 14 млрд рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что производство будет запущено только после прохождения всех экологических экспертиз. Для ознакомления с производством в апреле псковская делегация посетила предприятие группы компаний «Титан» в Омске – «Полиом». Создаваемое в Псковской области предприятие будет экологичнее подобного завода в Омске.