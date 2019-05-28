Пскович отправился в тюрьму за убийство кирпичом знакомого

19:51, 28 мая 2019, ПАИ

45-летний пскович отправился на 12 лет и 2 месяца в исправительную колонию особого режима за убийство и похищение личных документов потерпевшего, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В конце декабря 2017 года злоумышленник и потерпевший поссорились, когда в состоянии алкогольного опьянения находились около входа в подъезд дома № 42 на улице Советской в Пскове. В этот момент обвиняемый взял отломок кирпича и с силой ударил не менее десяти раз потерпевшего по голове, а также несколько раз твердым тупым предметом в область таза. Кроме того, он ногой наступил на шею лежащего потерпевшего и стал с силой прижимать ее к земле.

Из-за преступных действий потерпевший умер на месте происшествия через непродолжительное время. Когда обвиняемый убедился, что потерпевший не подает признаков жизни, обыскал карманы надетой на нем одежды, после чего вытащил из кармана надетых на трупе джинсов паспорт гражданина России, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и полис обязательного медицинского страхования, которые хотел перепродать.

Приговор суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.