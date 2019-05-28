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Общество

В Пскове осудили бухгалтера за присвоение более 275 тысяч рублей

В Пскове осудили 41-летнюю местную жительницу за присвоение вверенных ей денежных средств в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

С января по февраль прошлого года псковичка в должности бухгалтера одного из учреждений Пскова, чтобы улучшить свое материальное положение, присвоила 275 тысяч 220 рублей 97 копеек, вверенные ей как бухгалтеру, и предназначенные для выплаты зарплаты сотрудникам учреждения.

Фото Андрея Степанова

Судья назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также удовлетворил гражданский иск на 175 тысяч 712 рублей 70 копеек.

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