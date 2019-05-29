Поправки к бюджету ФОМС согласовал финансовый комитет Псковского облсобрания

11:54, 29 мая 2019, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике согласовал изменения в бюджет Территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 мая.

Руководитель территориального ФОМСа Валентина Альбова уточнила, что в новой редакции закон о бюджете фонда доходная часть увеличена на сумму налоговых и неналоговых доходов, прогнозируемых на уровне ожидаемого поступления в 2019 году в размере 421 тысячи рублей.

Также увеличены показатели расходов фонда 2019 года на 361 млн 830 тысяч рублей, в том числе на государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения» на сумму 354 млн 956 тысяч рублей. Из этой суммы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования направят 351 млн 215 тысяч рублей.

С учётом вносимых изменений доходы бюджета фонда на 2019 год предлагается утвердить в сумме 7 млрд 650 млн 852 тысячи рублей, расходы - в сумме 8 млрд 12 млн 468 тысяч рублей.

По словам Валентины Альбовой, сбалансированность бюджета достигается за счет остатка финансовых средств в бюджете территориального ФОМС на 1 января 2019 года в сумме 361 млн 616 тысяч рублей. Параметры доходной и расходной части на плановый период 2020 и 2021 годов остались прежними.