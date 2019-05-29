Самой востребованной профессией в России назван продавец-кассир

12:56, 29 мая 2019, ПАИ

Самой востребованной профессией среднего звена в России назван продавец-кассир. Об этом сообщается в исследовании Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, который провёл опрос среди работодателей и составил список наиболее популярных профессий.

На втором месте по востребованности оказались повара, на третьем - педагоги профессионального и дополнительного образования. В топ-10 вошли юристы, медсестры, бухгалтера, делопроизводители, специалисты по социальной работе и специалисты по закупкам.

Также работодатели рассказали о потребности в представителях «новых» профессий: сити-фермеры, операторы 3D-принтера и инструкторы по интернет-серфингу.