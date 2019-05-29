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Общество

Более 70% россиян считают нынешнее время неблагоприятным для кредитов

В России 72% жителей считают нынешнее время неблагоприятным для взятия кредитов в банках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 66% респондентов планируют сократить расходы и копить средства. 24% россиян заявили, что более целесообразно быстрее потратить заработную плату или пенсию, 48% - готовы вложить деньги в банк и считают, что сейчас самое подходящее для этого время, треть респондентов (31%) предпочла бы забрать вложенные средства.

«Большинство опрошенных (72%) все же не считает возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживаются 15% респондентов», - говорится в сообщении.

В мае индекс потребительского доверия поднялся до 38 пунктов. 26% опрошенных готовы совершать крупные покупки, а 57% - настроены скептически на этот счет.

Опрос провели 26 мая среди 1,6 тысяч жителей России от 18 лет. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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