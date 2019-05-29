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Александр Котов: Мы ждем достойного кандидата на довыборах в Псковское областное Собрание

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года в Псковской области пройдут довыборы депутата в Псковское областное Собрание по одному из округов. Свои полномочия досрочно сложил Ян Лузин. Претендовать на вакантное депутатское кресло смогут члены партии «Единая Россия». 30 мая на сессии парламентарии обратятся к этому вопросу.

Председатель областного Собрания Александр Котов уточнил, что региональное отделение партии «Единая Россия» проведет предварительное голосование по округу №2, который и представлял Ян Лузин в парламенте.

Александр Котов уточнил, что в Собрании ждут достойного кандидата от партии, выбрать его помогут жители округа. Важно, чтобы это был человек, который «пользуется авторитетом и поддержкой у избирателей».

«Срок полномочий у нас не закончен, еще достаточно много времени областное Собрание депутатов будет работать в этом созыве. И, на мой взгляд, в избирательном округе №2 обязательно должен быть депутат», - добавил Александр Котов.

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