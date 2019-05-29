В Великих Луках на пешеходном переходе сбили юного велосипедиста

16:28, 29 мая 2019, ПАИ

Десятилетний мальчик угодил под колеса автомашины Хендай Солярис в Великих Луках. Произошло все 28 мая около 18:30. У дома №16 по улице Гражданской южной столицы области ребенок решил пересечь дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Вот только на дорогу юный велосипедист выскочил на велосипеде, не слезая с него. Водитель, 45-летний мужчина, просто не успел отреагировать и вовремя затормозить перед велосипедистом.

В ведомстве уточнили, что мальчик получил незначительные травмы, госпитализация ребенку не потребовалась.

Сотрудники полиции просят родителей уделять особое внимание времяпрепровождению детей в дни летних каникул. Если ребенок отправляется на велосипедную прогулку, ему стоит разъяснить простейшие правила безопасности: нельзя выезжать на дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе необходимо сойти с велосипеда и пройти пешком. Для поездок следует выбирать одежду яркого цвета, чтобы водители вовремя могли заметить велосипедиста.