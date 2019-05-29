Псковская область вошла в число субъектов с наименьшим уровнем долговой нагрузки жителей

18:03, 29 мая 2019, ПАИ

Псковская область вошла в число субъектов России с наименьшим уровнем текущей долговой нагрузки жителей. Как пишет портал banki.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Псковской области показатель долговой нагрузки (PTI - payment to income — платеж к доходу) составляет 20,46%.

Также в списке с наименьшим уровнем долговой нагрузки находится Москва (20,61%), Смоленская (20,96%) и Тверская (21,01%) области. Наибольшие показатели PTI выявлены в Амурской области (29,54%), Красноярском крае (27,21%), Оренбургской (26,66%) и Кировской (26,65%) областях.

Кроме того, сообщается, что за полгода среднее значение показателя текущей долговой нагрузки заемщиков в России снизилось на 0,56 процентного пункта. По состоянию на 1 апреля текущего года показатель находится на отметке 22,99%.

Больше всего PTI снизился у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тысяч рублей) до 27,02%, а также у россиян со средним доходом (до 40 тысяч рублей) - до 22,87%. Долговая нагрузка у граждан с наибольшими доходами (выше 40 тысяч рублей) остановилась на отметке 19,19%.