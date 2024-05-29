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Общество

В Пскове состоялись соревнования на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы»

Сегодня в рамках первого этапа смотра-конкурса в Главном управлении МЧС России по Псковской области состязались сильнейшие специалисты газодымозащитной службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В Пскове состоялись соревнования на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы». Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

На состязаниях были созданы условия, максимально приближенные к реальным, ведь бойцы ГДЗС первыми входят в охваченные огнём здания и помещения, ведут разведку, спасают людей и тушат очаг пожара. Зачастую им приходится работать в условиях полного отсутствия видимости.

В конкурсе участвовали пять команд пожарно-спасательных частей Псковской области. В состав каждой команды входило по четыре бойца.

Звеньям газодымозащитной службы предстояло пройти пять этапов: теорию, первую помощь пострадавшему, поиск человека в лабиринте в условиях нулевой видимости, спасение с высоты и полосу препятствий.

При прохождении всех этапов конкурса газодымозащитники работали с полной отдачей сил, помогая друг другу преодолевать сложные участки. Команда-победитель определялась по наименьшему времени, затраченному на выполнение упражнений.

Лучшими в прохождении этапов в упражнениях «Высота» и «Первая помощь» стала команда второй пожарно-спасательной части в Пскове.

В упражнениях «Лабиринт» и «Полоса с препятствиями» победила команда шестой пожарно-спасательной части в Великих Луках.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте первое место, кубок и звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» завоевала команда второй пожарно-спасательной части Пскова. Второе место заняла команда шестой пожарно-спасательной части в городе Великие Луки. Третье место – у сборной команды третьей пожарно-спасательной части Пскова.

Соревнования лучших газодымозащитников проводятся в целях развития и повышения профессионального мастерства личного состава газодымозащитной службы, готовности пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС МЧС России к решению задач тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, обмена профессиональными знаниями и опытом.

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