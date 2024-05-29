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Общество

Наталья Фёдорова поздравила с 85-летним юбилеем жительницу Псковского района Светлану Манаеву

Свой 85-летний юбилей отпраздновала жительница Псковского района Светлана Манаева. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Фёдорова поздравила с 85-летним юбилеем жительницу Псковского района Светлану Манаеву. Фото из соцсетей Натальи Фёдоровой

Светлана Манаева родилась в городе Донецке. Получила высшее образование, окончив Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт по специальности «экономист». Восемь лет работала председателем райплана в городе Острове, затем два года – в облплане. С 1979 по 2000 год трудилась начальником финансового управления администрации Псковского района.

С 2000 года находится на заслуженном отдыхе, ведёт активный образ жизни, член президиума районного Совета ветеранов, входит в состав Совета ветеранов и Союза пенсионеров. Светлана Манаева принимает активное участие во всех мероприятиях муниципалитета и региона, отметила глава района.

«Уважаемая Светлана Евтихиевна, примите самые тёплые и искренние поздравления в ваш юбилей! Крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, мирного неба и как можно больше положительных эмоций!» – подчеркнула Наталья Фёдорова.

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