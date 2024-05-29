Первый подберёзовик нашёл житель Струг Красных у себя на дачном участке в конце мая
Первый подберёзовик нашёл житель Струг Красных у себя на дачном участке сегодня, 29 мая. Об этом пишет районная газета «Струги».
«Ну вот и первый гриб в этом году нашли на участке! Это подберёзовик. Брату повезло, суп сварил!» – подписала свой снимок Анна Зиновьева.
Напомним, ранее псковские грибники вёдрами собирали сморчки.
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