С работой в сельском ФАПе ознакомились псковские студенты в рамках проекта «Добро в село»

22:18, 29 мая 2024, ПАИ

В рамках всероссийского проекта «Добро в село» национального проекта «Здравоохранение» студенты первого курса по специальности «лечебное дело» медицинского факультета ПсковГУ посетили фельдшерско-акушерский пункт в деревне Игомель Плюсского района. Об этом ПАИ сообщили в Стругокрасненской межрайонной больнице.

Будущие врачи поучаствовали в проведении диспансеризации. Они провели опрос и осмотрели пациентов, сделали ЭКГ, участвовали в отборе крови и измерении глазного давления.

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Нюрлюсана Ахмедова рассказала о специфике работы медицинского работника в ФАПе, ознакомила студентов с некоторыми практическими навыками, с оборудованием и оснащением новых фельдшерско-акушерских пунктов.